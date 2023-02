"Fast X"-Trailer mit Action und Stars

Vin Diesel spielt wieder die Hauptrolle

Mit "Fast X" soll Mitte Mai die zehnte "Fast & Furious"-Folge in die Kinos kommen - der erste Trailer stimmt nun mit vielen Stars und rasanter Action auf das Ereignis ein. Universal Pictures stellte das knapp vierminütige Video am Freitag ins Netz. Mit dabei ist wieder Hauptdarsteller Vin Diesel (55) als Dominic "Dom" Toretto, der schon in dem Originalfilm 2001 mitspielte. Sein gefährlicher Widersacher ist diesmal Bösewicht Dante, gespielt von "Aquaman"-Star Jason Momoa.

Neben Momoa sind bei "Fast X" auch die Oscar-Preisträgerinnen Rita Moreno (91) und Brie Larson (33) neu dabei. Von der früheren Besetzung wirken unter anderem Jason Statham, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren und Charlize Theron wieder mit.

Regie führt der französische Actionspezialist Louis Leterrier ("Der unglaubliche Hulk"). Er ist der Nachfolger von Regisseur Justin Lin, der kurz nach dem Drehstart im vorigen April überraschend abgesprungen war. Lin hatte zuletzt "Fast & Furious 9" (2021) inszeniert und zuvor auch bei den Teilen drei bis sechs Regie geführt. Nach "Fast X" ist noch eine elfter, abschließender Teil der Action-Serie geplant.

Die Reihe war 2001 mit "The Fast and the Furious" um die Hauptdarsteller Vin Diesel und Paul Walker (als Undercover-Polizist Brian O'Conner) gestartet. Walker kam 2013 bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben. "Fast & Furious 7" (2015) war der letzte Teil der Reihe, in dem Walker noch zu sehen war.