Eva Mendes über Rollen: "Es muss schön und sauber sein"

Eva Mendes hat wieder Lust auf die Schauspielerei bekommen

Hollywoodstar Eva Mendes ist nach jahrelanger Pause nach eigenen Worten offen für eine Rückkehr zur Schauspielerei, sofern die Rollen bestimmte Kriterien erfüllen. "Bevor ich Kinder hatte, war ich für alles bereit - ich meine, wenn es ein spaßiges Projekt war", sagte die 48-Jährige in der ABC-Sendung "The View". Mittlerweile schließe sie aber zum Beispiel Projekte mit Gewalt oder Sexualität aus. "Es muss schön und sauber sein", so Mendes. Ein Disney-Film etwa sei perfekt.

Die kubanisch-amerikanische Schauspielerin war zuletzt 2014 in dem Film "Lost River" zu sehen, bei dem ihr langjähriger Partner Ryan Gosling Regie führte. Mendes und Gosling haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von sieben und sechs Jahren.