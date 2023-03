Erinnerungsstücke von Woodward und Newman werden versteigert

Paul Newman und Joanne Woodward beim Filmfestival in Cannes 1987

Erinnerungsstücke des Hollywood-Paares Joanne Woodward (93) und Paul Newman sollen im Juni in New York versteigert werden. Darunter seien Möbel, Kunstwerke, Schmuck, Bücher und viele weitere Stücke, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mit. "Wir hoffen, dass die Öffentlichkeit diese Dinge genauso wertschätzt, wie wir das seit Jahrzehnten tun", hieß es von der Familie.

Die 1930 geborene Woodward und der 1925 geborene Newman - beide Oscar-gekrönte Schauspieler - waren bis zu seinem Tod 2008 rund ein halbes Jahrhundert lang verheiratet gewesen.