"Empire of Light": Ort der Träume, Ort der Zuflucht

Olivia Colman und Michael Ward bei der Premierenfeier in L.A.

Geht im Kino das Saallicht aus, sind alle gleich: die Blicke gespannt auf die Leinwand gerichtet, das Knistern des Popcorns in den Reihen, vorsichtiges Getuschel zwischen den Szenen. Dass das Kino aber nicht nur Ort filmischer Träume, sondern auch Zuflucht sein kann, beweist Starregisseur Sam Mendes in "Empire of Light". Vor dem Hintergrund der sozialen Umbrüchen im England der 1980er-Jahre, erzählt der Brite eine unkonventionelle Liebesgeschichte. Ab Donnerstag im Kino.

Für Hilary (Oscar-Preisträgerin Olivia Colman) ist das Empire Cinema wie ihr zweites Zuhause. Zwar ist sie um einiges älter als viele ihrer dort arbeitenden Kollegen, die sich in den Pausen über die neuesten Musiktrends unterhalten, aber hier, zwischen den Sitzreihen, den Süßigkeitenständen und entlang der mit Teppich ausgelegten Gänge, kennt sie jede Ecke, ist ihr jeder Handgriff vertraut. Dabei hat das altehrwürdige Kino in einem englischen Küstenstädtchen seine besten Tage schon hinter sich, wie ein Blick in die oberen Stockwerke zu den zwei geschlossenen Sälen und dem heruntergekommenen Restaurant verrät. Und auch Hilary scheint nur an der Oberfläche glücklich zu sein.

Als eines Tages ein junger Kollege seine erste Schicht antritt, gerät etwas ins Wanken bei Hilary. Der charismatische Stephen (Michael Ward) ist ihr von Anfang an freundschaftlich zugetan, mehr noch: Aus einem unwahrscheinlich wirkenden Kuss zu Silvester auf dem Dach des Empire wird eine Beziehung, die sich im Geheimen entfaltet und für beide große Bedeutung hat. Ist es bei Hilary eine psychische Erkrankung, die sich im Laufe der Handlung immer mehr in den Vordergrund spielt, sind es bei Stephen die rassistischen Anfeindungen aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe, denen er sich im England der Thatcher-Jahre ausgesetzt sieht.

Für Oscar-Preisträger Mendes ("American Beauty") ist "Empire of Light" eine höchst persönliche Angelegenheit. Neben der offensichtlichen Liebeserklärung an ein Kino, das in dieser Form immer mehr zu verschwinden droht, hat er auch seine eigenen Erfahrungen als Sohn einer psychisch kranken Mutter darin verarbeitet. "Vieles, das ich mit ihr erlebt habe, spiegelt sich in Hilarys Geschichte im Film wieder", hatte Mendes, der auch das Drehbuch verfasst hat, bei einer Pressekonferenz über sein neuestes Werk verraten. Colman ("The Favourite") nutzt diese Vorlage und brilliert nicht nur in jenen Szenen, in denen die Wut nur so aus ihr herausbricht, sondern auch bei zurückgezogenen, ruhigen Momenten.

Als ihr Gegenüber hat es der junge Schauspieler Ward zwar nicht leicht, weiß aber durchaus mit seiner feinen Art zu überzeugen. Sein Steven fungiert für Hilary nicht nur als Ort der Ruhe und Zuflucht, sondern lässt die Frau endlich erstrahlen, nachdem sie zuvor eher als übersehenes Mauerblümchen ihr Dasein fristete. "Empire of Light" wirft somit das Scheinwerferlicht auf zwei Außenseiter, die es mehr als verdient haben, ihr Glück verfolgen zu können und nicht nur am Rande der Gesellschaft zu existieren. Und diese zeichnet Mendes trotz der großteils liebevoll dargestellten Charaktere im Empire als eine, die es den Menschen nicht leicht macht. Soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, machoide Strukturen und Misogynie machen schließlich auch vor diesem beschaulichen Örtchen nicht halt.

Und trotzdem: So wichtig die Themen von "Empire of Light" wirken, so wunderschön die Einstellungen von Kameramann Roger Deakins ein weiteres Mal gelungen sind, so sehr das Ensemble, zu dem auch Toby Jones oder Colin Firth zählen, in den Rollen überzeugt, so sehr vermisst man etwas. Es wirkt beinahe so, als ob sich Mendes nicht wirklich entscheiden wollte, welchem Teil der Geschichte nun seine ganze Aufmerksamkeit gehört. Sowohl der Kampf von Hilary um ein emotional ausbalanciertes Leben als auch Stephens Auflehnen gegen ein System, das für ihn keinen Platz vorsieht, bleiben bruchstückhaft. Und das Kino? Ist natürlich ein Ort der Magie, auch einer der Zuflucht. Aber seine volle Wirkung bleibt nur eine behauptete.

