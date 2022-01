Einbruch bei den Pochers, während das Promi-Paar daheim war

Die Pochers waren verblüfft

Bei Oliver und Amira Pocher ist nach Angaben des Promi-Ehepaares eingebrochen worden. Und das, während beide selbst in ihrer Kölner Wohnung waren, wie sie nun im gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier" berichteten. Der oder die Einbrecher seien über die Garage geklettert und dann in ein Fenster eingestiegen.

"Wir haben die Kinder zwischen 18.00 und 19.00 Uhr bettfertig gemacht", erzählte das Paar in der neuesten Podcast-Ausgabe. "Der muss Nerven gehabt haben, denn er muss mitbekommen haben, dass wir vor Ort waren." Gemerkt habe das Paar den Einbruch erst Stunden später, als Amira Pocher (29) zu Bett gehen wollte. "Eine Schmuckschatulle lag leer auf dem Bett, erst da haben wir gecheckt, wo die Einbrecher reingeklettert sind." In der Folgezeit seien viele Tränen geflossen. Amira Pocher spricht von einer belastenden Zeit, Oliver Pocher (43) wünscht dem Einbrecher Krankheiten an den Hals.