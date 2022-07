Ehrungen für George Clooney, U2 und Gladys Knight

George Clooney erhält wichtige US-Kulturehrung

Der Hollywood-Schauspielstar George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight werden in diesem Jahr vom renommierten Kennedy Center in Washington ausgezeichnet. Auch die Popsängerin Amy Grant und die Komponistin Tania Leon gehören zu den Geehrten, wie das Kulturzentrum am Donnerstag mitteilte. Die 45. Preise des Kennedy Centers sollen im Dezember bei einer Gala überreicht werden.

"Während meiner Kindheit in einem kleinen Städtchen in Kentucky hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich einen Tages bei den Auszeichnungen des Kennedy Centers sitzen würde", wurde Clooney zitiert. "Mit all diesen anderen unglaublichen Künstlern zusammen erwähnt zu werden ist eine Ehre. Das ist eine wirklich aufregende Überraschung für die ganze Clooney-Familie."

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren unter anderem die Sängerin Joni Mitchell und die Schauspielerin Bette Midler ausgezeichnet worden.