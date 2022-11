Ehrenpreis von Stockholmer Filmfestival an Anthony Hopkins

Anthony Hopkins erhält Bronzepferd

Der britische Hollywood-Star Anthony Hopkins (84) wird auf dem Internationalen Filmfestival von Stockholm für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der in Wales geborene Schauspieler erhalte den Ehrenpreis für seine sechs Jahrzehnte währende Schaffenszeit, in der er Persönlichkeiten wie Ex-US-Präsident Richard Nixon, Künstler Pablo Picasso und den früheren Papst Benedikt XVI. verkörpert habe, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Seine beiden ikonenhaften Rollen als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer" und als pflichtbewusster Butler in "Was vom Tage übrig blieb" hätten Hopkins für ewig zu einer zentralen Figur der Filmgeschichte gemacht. Der Preis ist ein 7,3 Kilogramm schweres Bronzepferd, das von den Veranstaltern als "schwerster Filmpreis der Welt" beschrieben wird. Filmgrößen wie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und Susan Sarandon haben die Auszeichnung schon erhalten.

Das Stockholmer Filmfestival findet von Mittwoch bis zum 20. November in der schwedischen Hauptstadt statt. Der Film "The Son" von Florian Zeller, an dem Hopkins mitwirkt, feiert auf dem Festival am Samstag seine Skandinavien-Premiere. Der zweifache Oscar-Preisträger Hopkins wird dazu digital zugeschaltet.