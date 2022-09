Edgar Selge hatte kein Problem im Körper einer jungen Frau

Schauspieler Edgar Selge (Archivbild)

Im neuen Film "Aus meiner Haut" verkörpert Schauspieler Edgar Selge eine junge Frau. Das war kein Problem für ihn, wie der 74-Jährige der dpa am Montag in Venedig sagte. "Es gibt einen Satz von Marcel Proust, der heißt: Einen Körper zu haben ist an sich die größte Bedrohung für den Geist." Diesen Satz habe er als Motto über seine Arbeit gestellt. "Und da spielt es keine Rolle, ob ich in den Körper einer Frau schlüpfe oder ob ich meinen eigenen Körper betrachte oder benutze."

"Aus meiner Haut" ist der Debütfilm von Alex Schaad, der am Montag in einer Nebenreihe der Filmfestspiele Venedig Premiere feierte. Er erzählt von einer Gruppe von Leuten, die auf eine Insel reisen, um eine Zeit lang mithilfe eines mysteriösen Rituals Körper zu tauschen. Daraufhin verändern sich ihre Wahrnehmungen und ihr Verhalten. Die Beziehungen geraten durcheinander, manche möchten gar nicht mehr in ihren eigenen Körper zurück. Neben Selge spielen unter anderem Jonas Dassler, Mala Emde und Dimitrij Schaad in dem Drama mit. "Das ist einfach ein Grund-Spannungsverhältnis, um das es da ging", sagte Selge, "und das hat mir großen Spaß gemacht."

"Aus meiner Haut" kommt voraussichtlich im ersten Quartal 2023 im deutschsprachigen Raum in die Kinos.

