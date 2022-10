Drehstart für neue Goiginger-Komödie "Rickerl"

Die Lieder von Voodoo Jürgens finden ihren Weg ins Kino

Adrian Goiginger hat in Wien mit den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Rickerl" begonnen. Die erste Komödie für den "Beste aller Welten"-Regisseur ist laut Aussendung eine "emotionale Vater-Sohn-Geschichte", die in die Tschocherl und Beisl der Stadt führt. Inspiriert ist das Drehbuch von den Liedern von Voodoo Jürgens, der in der Hauptrolle zu erleben ist und auch die Filmmusik beisteuert. Ein Kinostart ist für den Herbst 2023 geplant.