Deutschsprachiges US-Filmfest mit Stargast Noah Saavedra

Noah Saavedra ist in "Everything Will Change" zu sehen

Mit dem Sc-Fi-Drama "Everything Will Change" des Berliner Regisseurs Marten Persiel wird Donnerstagabend das 27. "Berlin & Beyond"-Festival in San Francisco eröffnet. Das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA zeigt bis zum 28. März über ein Dutzend Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Stargast ist der österreichische Schauspieler Noah Saavedra ("Egon Schiele - Tod und Mädchen") vor Ort, der die Hauptrolle im Eröffnungsfilm spielt.

"Everything Will Change" spielt im Jahr 2054 und dreht sich um das Artensterben und die Zerstörung der Erde. Der mit vier Oscars prämierte Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" wird zum Abschluss des Festivals gezeigt, wobei die Netflix-Produktion im 35-mm-Kinoformat gezeigt wird. Die Familienkomödie "Der Nachname" von Regisseur Sönke Wortmann feiert in San Francisco seine US-Premiere. Auch der Film "Rheingold" des Hamburger Filmemachers Fatih Akin über das Leben des iranischstämmigen Rappers Xatar ist erstmals in Nordamerika zu sehen.

