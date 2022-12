De Niro ertappte Einbrecherin auf frischer Tat

Robert De Niro überraschte Einbrecherin

Hollywoodstar Robert De Niro hat eine Einbrecherin auf frischer Tat ertappt. Die 30-Jährige sei Montagfrüh in De Niros Haus im exklusiven Stadtteil Upper East Side in Manhattan festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Laut dem TV-Sender ABC News war sie im Begriff, unter dem Weihnachtsbaum liegende Geschenke in ihre Tasche zu packen. Der Sender NBC News berichtete, De Niro habe die Geräusche in seinem Wohnzimmer gehört und sei im Bademantel die Treppe heruntergekommen.

Die Einbrecherin sei der Polizei wegen mehrfachen Einbruchs und vorhergegangener Festnahmen bekannt, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. "Die Frau wurde (...) in Gewahrsam genommen, die Anklage steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an", hieß es weiter.