David Rott: Ich würde gern mehr reisen

David Rott arbeitet gerade an einem Drehbuch

Schauspieler David Rott hat einen Wunsch. "Ich würde gerne mehr reisen. Sehr gerne", sagte der 45-Jährige ("Die Kinder meines Bruders") im dpa-Interview. Der Schauspieler arbeitet gerade an einem Drehbuch: "Im Moment entwickle ich als Autor einen Kinofilm, von dem ich hoffe, dass er in diesem Jahr verwirklicht wird." Wenn er gerade nicht beruflich beschäftigt sei, versuche er, die Zeit möglichst aktiv zu gestalten. "Beim Abschalten helfen mir das Musikmachen und der Sport."

Wie David Rott als Mensch mit der unruhigen Weltlage umgeht? "Das ist eine komplexe Frage", sagte er. "Viele Dinge prasseln derzeit medial auf uns ein. Ich denke es ist wichtig, mich zu informieren, aber auch zu begreifen, was in welcher Form für mich relevant ist. Positiv empfinde ich, dass die Menschen wieder eine Haltung zu diesen Dingen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, war das vor 15 Jahren noch nicht so."