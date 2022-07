David Harbour und Pedro Pascal drehen True-Crime-Serie

David Harbour feierte zuletzt mit "Stranger Things" große Erfolge

US-Schauspieler David Harbour (47, "Stranger Things") und Pedro Pascal (47, "The Mandalorian") sollen gemeinsam in einer True-Crime-Serie bei HBO mitspielen. Die geplante Miniserie trage den Titel "My Dentist's Murder Trial", berichten die US-Branchenblätter "Variety" und "Deadline".

Inspiriert wurde die Serie durch einen Artikel im Magazin "The New Yorker" über den Zahnarzt Gilberto Nunez, der 2015 wegen des mutmaßlichen Mordes an seinem Freund angeklagt worden war. Für das Skript sei der Drehbuchautor Steve Conrad ("Patriot") ins Boot geholt worden. Pascal und Harbour wirken außerdem als ausführende Produzenten bei dem Serienprojekt mit.