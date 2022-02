Darsteller für Film über Reggae-Legende Bob Marley gefunden

Ben-Adir muss sich wohl noch Dreadlocks in die Haare flechten lassen

Für das geplante Biopic über die Reggae-Legende Bob Marley ist ein Hauptdarsteller gefunden worden. Der britische Schauspieler Kingsley Ben-Adir (35, "One Night in Miami") wird den Sänger aus Jamaika ("No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff") darstellen, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Freitag berichteten.

Das Hollywood-Studio Paramount hatte zuvor Reinaldo Marcus Green ("King Richard") mit der Regie beauftragt. Rita Marley, die Witwe des Musikers, und ihre Kinder Ziggy und Cedella Marley sind als Produzenten mit an Bord. Die Reggae-Ikone war am 11. Mai 1981 mit 36 Jahren an Krebs gestorben.

Für seine Darstellung des US-Bürgerrechtlers Malcolm X in dem Historiendrama "One Night in Miami" (2020) hatte Kingsley Ben-Adir viel Kritikerlob erhalten. In der TV-Serie "The Comey Rule" trat er als Barack Obama auf.