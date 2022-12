Comedyserie "jerks." geht in ihre letzte Staffel

Finale Staffel widmet sich den Anfängen der Männer-Freundschaft

Die Comedyserie "jerks." geht in ihre letzte Staffel. Die fünfte Staffel mit Christian Ulmen und Fahri Yardim wird ab Februar bei Joyn im kostenpflichtigen Bereich zu sehen sein. Das teilte der Streamingdienst am Freitag mit. Nach der Verwertung bei Joyn wird ProSieben die fünfte Staffel der Serie dann auch im Free-TV ausstrahlen.

"Die finale Staffel liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit von Christian und Fahri", kündigte Joyn an. "Wir sehen, wie die beiden sich als Kinder kennenlernen, das zarte Pflänzchen ihrer Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, aber gleichzeitig auch daraus retten."