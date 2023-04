Carolin Kebekus träumt von Duett mit Herbert Grönemeyer

Kebekus-Grönemeyer-Duett bleibt wohl "ein schöner Traum"

Carolin Kebekus (42) kann zum Auftakt ihrer neuen Show-Staffel Herbert Grönemeyer als Gast begrüßen. "Das ist natürlich geil, freu ich mich riesig drauf", sagte die Komikerin der dpa in Köln. "Herbert Grönemeyer lief früher schon immer bei uns zuhause. Meine Mutter war Riesenfan, aber auch wenn ich mit meinen Freunden Party gemacht habe, lief 'Bochum' rauf und runter." "Am schönsten wäre, wenn wir zusammen etwas aus der 'Mundorgel' singen könnten", so Kebekus.

"Aber ich glaube, das bleibt ein schöner Traum", fügte sie hinzu. Am 24. März hat Grönemeyer sein neues Album "Das ist los" veröffentlicht.

Wegen der Sonder-Programmierung der ARD zu Ostern läuft die erste Folge der neuen Staffel der "Carolin Kebekus Show" am Donnerstag (6. April) erst um 00.00 Uhr. An den darauffolgenden Donnerstagen geht es dann jeweils um 22.50 Uhr los.

Ein Thema der neuen Sendungen aus WDR-Produktion sind antifeministische Netzwerke. "Da gibt es die unterschiedlichsten Strömungen", erläuterte Kebekus. Die einen wollten mit Frauen generell gar nichts mehr zu tun haben, die anderen legten es darauf an, möglichst schnell möglichst viele Frauen aufzureißen. "Da gibt es richtige Kurse, die man belegen kann. Alles unter der Prämisse: Dir als mündigem Mann steht eine Frau zu!" Das sei einerseits lachhaft, andererseits aber auch gruselig, da es in regelrechten Frauenhass ausarten könne.