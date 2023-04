Bremer Filmpreis an Regisseurin Maria Schrader

Festivaldirektor Matthias Greving, Maria Schrader und Loriot-Enkel Bülow-Quirk (v.l.n.r.)

Die Regisseurin Maria Schrader ist auf dem Bremer Filmfest mit dem Bremer Filmpreis - dotiert mit 8.000 Euro - ausgezeichnet worden. Schrader ("She Said") wurde bei der Gala am Donnerstagabend von den Veranstaltern für den feinen Humor und satirischen Unterton in ihren Werken mit dem goldenen Mops geehrt. Komikerlegende Loriot erhielt den Ehrenpreis ausgezeichnet.

Sein Enkel Leopold von Bülow-Quirk nahm den goldenen Ehrenmops stellvertretend für ihn entgegen und würdigte Bremen als langen kreativen Schaffensort seines verstorbenen Großvaters.

Das Filmfest zeigt noch bis Sonntag mehr als 100 Filme aller Genres. Ausgezeichnet werden die nominierten Produktionen in den vier großen Wettbewerbskategorien Humor/Satire, Innovation, Bremer Film und Deutschlandpremiere. In den Wettbewerben vertreten sind Filme aus Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Auch Produktionen aus Niedersachsen und Bremen sind im Wettbewerb vertreten.