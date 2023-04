Böhmermann und Schulz kommentieren ESC für FM4 und Mediathek

Böhmermann (r.) und Schulz (l.) greifen in Liverpool zum Mikro

Konkurrenz für ORF-Fernsehkommentator Andi Knoll: Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 wird für den Österreichischen Rundfunk auch von Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentiert - und zwar für die ORF-Mediathek und den ORF-Jugendkulturradiosender FM4. Das verkündeten die beiden Entertainer in der am Sonntag veröffentlichten Folge ihres Spotify-Podcasts "Fest & Flauschig". Ein Sprecher des ORF bestätigte dies auf Anfrage der APA.

Böhmermann (42) und Schulz (49) reisen dafür nach Angaben einer Sprecherin nach Liverpool. "Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat", ließ sich Böhmermann von seinem Büro zu der Aktion zitieren. Olli Schulz sagte demnach: "Endlich wächst zusammen, was zusammen gehört."

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trägt diesmal Großbritannien als zweitplatziertes Land den ESC aus. Dabei arbeitet die BBC mit der Ukraine zusammen. 2022 hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit dem Titel "Stefania" den ESC in Turin gewonnen.

Das Eurovision-Finale ist am 13. Mai. Die ESC-Halbfinali sind für den 9. und 11. Mai geplant. Österreich tritt mit dem Frauenduo Teya & Salena ("Who the hell is Edgar?") im zweiten an und muss sich erst noch fürs Finale qualifizieren. Deutschland ist als einer der großen Geldgeber fürs Finale gesetzt - ebenso wie Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und Vorjahressiegerin Ukraine.