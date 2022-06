Böhmermann am Herd: Scheitern ist ausdrücklich erlaubt

Es geht Böhmermann "um das Soziale des Kochens"

Satiriker Jan Böhmermann legt bei seiner Kochsendung "Böhmi brutzelt" keinen gesteigerten Wert auf Erfolg. "Meine Gäste und ich kochen, was wir glauben, kochen zu können. Scheitern bei der Zubereitung oder im Geschmackstest ist ausdrücklich erlaubt", sagte der 41-Jährige laut ZDF-Mitteilung vom Dienstag. "Es geht um das Soziale des Kochens, nicht um Wettbewerb."

In der zweiten Staffel der ZDFneo-Sendung hat Böhmermann die Musiker Bill und Tom Kaulitz sowie Entertainerin Ina Müller und Rapperin Lady Bitch Ray zu Gast. Die Show ist wöchentlich bereits freitags in der ZDF-Mediathek abrufbar, Start ist am 1. Juli um 10.00 Uhr. ZDFneo zeigt die sechs Folgen linear wöchentlich ab Samstag, 2. Juli, jeweils 19.45 Uhr.