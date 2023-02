Berlinale startet mit US-Komödie eine politische Ausgabe

Die 73. Berlinale wird am Donnerstag eröffnet

Am Donnerstagabend startet die Berlinale in ihre 73. Ausgabe. Zum Auftakt ist die US-Komödie "She Came to Me" von Rebecca Miller mit Stars wie Peter Dinklage und Anne Hathaway im Berlinale Palast zu sehen. Bis zur Preisverleihung am 25. Februar werden dann rund 280 Filme aus aller Welt gezeigt, 19 davon im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Im Rennen ist hier mit Margarethe von Trottas Filmessay "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" auch eine österreichische Koproduktion.

Im Berliner Kanzleramt empfingen der deutsche Kanzler Olaf Scholz und seine Kulturministerin Claudia Roth am Mittwochnachmittag die Wettbewerbsjury der internationalen Filmfestspiele. Gut eine halbe Stunde dauerte das Gespräch zwischen der politischen Spitze und den Filmgrößen. Präsidentin der siebenköpfigen Jury ist in diesem Jahr die 32 Jahre alte US-Schauspielerin Kristen Stewart ("Spencer"). Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen handelt Stewart unter den 19 Produktionen im Wettbewerb den Goldenen Bären und die Silbernen Bären aus.

Neben Stewart gehören die iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani (39), die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach (55), ihr rumänischer Kollege Radu Jude (45), die US-amerikanische Casting-Direktorin Francine Maisler (61), die spanische Regisseurin Carla Simón (36) und der chinesische Regisseur und Produzent Johnnie To (67) zur Jury der 73. Berlinale.

Die elftägige Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. 3sat überträgt die Eröffnung am Donnerstag live ab 19.20 Uhr. Zu den weiteren Glanzpunkten der Berlinale 2023 gehört ferner die Weltpremiere "Golda" mit Helen Mirren als Israels einstige Regierungschefin Golda Meir.

Die österreichische Koproduktion "Sisi & Ich" mit Georg Friedrich wird ebenfalls erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, und Regielegende Steven Spielberg wird heuer für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ansonsten dominieren angesichts der Weltlage auch nachdenkliche Töne. So ist mit "Superpower" etwa das Porträt von Hollywoodstar Sean Penn über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sehen, während auch auf das Filmschaffen im Iran ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird.