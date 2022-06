Bei Silbereisen: Helene Fischers erster großer Auftritt nach Pause

Helene Fischer und Florian Silbereisen

Schlagersängerin Helene Fischer wird ihren ersten großen TV-Auftritt nach der Babypause ausgerechnet in einer Show ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen haben. Fischer wird am 23. Juli in der Live-Sendung "Das große Schlagercomeback" im Ersten (20.15 Uhr) erwartet, wie eine Specherin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte "bild.de" über das Event berichtet.

Florian Silbereisen feiert die "emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres", schilderte der MDR. "ESC-Legende Nicole kehrt zurück auf die große Fernsehbühne. Nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena. Außerdem präsentiert Florian Silbereisen den ersten großen TV-Auftritt von Helene Fischer 2022." Das Publikum könne sich außerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony und andere Stars freuen. Die Eurovision-Sendung von ARD und ORF werde live aus der Glashalle der Messe Leipzig übertragen, so der Sender.