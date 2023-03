Avatar lockte Millionenpublikum in Austrokinos

Camerons Film lockte 1,1 Mio. Menschen in Österreich in die Kinos

Erstmals seit 13 Jahren hat ein Film voriges Jahr wieder mehr als eine Million Zuschauer in die Austrokinos gelockt. Gut 1,1 Millionen Cineasten haben sich "James Cameron's 'Avatar: The Way of Water'" - den umsatzstärksten Film aller Zeiten - angeschaut. Das gibt das "Diamond Austria Ticket" der ARGE Film und Kino als Auszeichnung, berichtete die WKÖ am Dienstag. Zuletzt hatten der erste Avatar-Teil und "Ice Age 3" anno 2009 in Österreich ein Millionenpublikum angezogen.