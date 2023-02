Arabella Kiesbauer brach sich bei Ski-Unfall das Bein

Kiesbauer musste von der Bergrettung abtransportiert werden

Die in Österreich und Deutschland bekannte Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer (53) hat nach eigenen Worten in Tirol auf der Ski-Piste einen Beinbruch erlitten. Auf Instagram enthüllte die Moderatorin, die bald auch wieder bei ProSieben im Format "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" zu sehen sein soll, dass sie einen schweren Skiunfall in Kitzbühel hatte und von der Bergrettung abtransportiert wurde.

Zum unterlegten Lied "Oh Shit I'm Fucked" von Small Town Alien schrieb die gebürtige Wienerin: "Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste! Nächste Woche werde ich operiert. Aber dann geht's sicher wieder bergauf. Vielen Dank an die kompetente Bergrettung!" Dazu gab es Hashtags wie Kitzbühel und Beinbruch, aber auch "#manchmalgehtauchwasschief".