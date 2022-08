"Aquaman"-Star Momoa plant Film über Surf-Legende aus Hawaii

Momoa soll Duke Kahanamoku verkörpern

"Aquaman"-Star Jason Momoa (43) will einem Medienbericht zufolge die Geschichte der Surf-Legende Duke Kahanamoku auf die Leinwand bringen. Zusammen mit dem Produzenten Peter Safran ("The Suicide Squad") werde der Schauspieler ein Biopic über den Sportler aus Hawaii produzieren, berichtete das Branchenblatt "Variety" am Donnerstag (Ortszeit).

Kahanamoku (1890 - 1968), der als Schwimmer zwischen 1912 und 1924 fünf Medaillen bei Olympischen Spielen gewann, darunter dreimal Gold, machte das moderne Surfen populär. Das Wellenreiten war ursprünglich der Sport der hawaiianischen Könige, wurde jedoch im 19. Jahrhundert von den europäischen Missionaren als sündig verboten.

Der auf Hawaii geborene Schauspieler Momoa ist vor allem bekannt für seine Rolle als DC-Superheld "Aquaman", der das Unterwasserreich Atlantis regiert und mit Meereslebewesen kommunizieren kann. Außerdem spielte er den Krieger Khal Drogo in "Game of Thrones". Der Hollywood-Star setzt sich für den Schutz der Ozeane ein, unter anderem als Botschafter des UN-Umweltprogramms UNEP.