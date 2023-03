Anne Hathaway und Michaela Coel drehen Pop-Musik-Drama

Anne Hathaway mimt Sängerin in Beziehung mit Modedesignerin

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (40, "Les Miserables", "She Came to Me") und Emmy-Gewinnerin Michaela Coel (35, "I May Destroy You", "Black Panther: Wakanda Forever") werden die Hauptrollen in dem Film "Mother Mary" übernehmen. Das US-Filmstudio A24 gab das neue Projekt unter der Regie von David Lowery (42, "The Green Knight") am Dienstag (Ortszeit) bekannt.

Das Psychodrama dreht sich um eine Megastar-Sängerin (Hathaway) und deren Beziehung mit einer Modedesignerin (Coel). Pop-Produzent Jack Antonoff und Sängerin und Songwriterin Charli XCX ("How I'm Feeling Now") liefern Originalsongs für den Film.