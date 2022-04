Angelina Jolie mache einen Abstecher nach Lwiw

Die US-Schauspielerin besuchte mal kurz die Ukraine (Archivbild)

Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie (47) hält sich derzeit offenbar in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) auf. Die Schauspielerin habe dort ein Café besucht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform am Samstag unter Berufung auf eine einheimische Journalistin. Ob Jolie das Land auch in ihrer Eigenschaft als Sonderbotschafterin des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) besuchte, war unklar.

Die Journalistin Maia Pidhorodetska publizierte auf Facebook ein Video, das Jolie in legerer Kleidung und mit einem Rucksack beim Eintreffen in dem Café zeigt. "Nicht Besonderes. Einfach nur Lwiw. Ich ging nur Kaffee trinken. Einfach nur Angelina Jolie. Einfach nur die Ukraine, die von der ganzen Welt unterstützt wird", kommentierte die Journalistin

Wie Ukrinform weiter meldet, hatte Jolie Ende März ein Spital in Rom besucht, wo sie die Familie des ukrainischen Krebspatienten Artem kennengelernt habe. Diese kommt aus der ebenfalls in der Westukraine gelegenen Stadt Tscherniwzi (Czernowitz).

Als UNHCR-Sonderbotschafterin hatte Jolie Flüchtlingslager in verschiedenen Teilen der Welt besucht. Lwiw hat sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu einem der Zentren für Binnenvertriebene entwickelt. Die Stadt mit 700.000 Einwohnern nahm seinem Bürgermeister zufolge etwa 200.000 Flüchtlinge aus anderen Landesteilen auf.