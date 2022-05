Andy Cohen stellt seinem Sohn kleine Schwester vor

Die Geschwister sind schon jetzt ein Herz und eine Seele

Für das Schwesterchen gab's erstmal einen Kuss auf die Wange: Der dreijährige Sohn von US-Moderator Andy Cohen scheint seine neugeborene Schwester Lucy bereits ins Herz geschlossen zu haben. Auf Instagram postete Cohen ein Foto seiner beiden Kinder. In einem Video, auf dem der 53-Jährige mit dem schlafenden Baby im Arm zu sehen ist, sagt Ben zudem aus dem Off: "Ich liebe sie". Cohen antwortet: "Sie liebt dich!"

Der TV-Star ("Watch What Happens Live") hatte am Freitag die Geburt seines zweiten Kindes öffentlich gemacht und seiner "Rockstar Leihmutter" gedankt. "ALLE Leihmütter sind Rockstars, nebenbei." Cohen, der seine Homosexualität öffentlich selbst thematisiert, hatte schon für Benjamins Geburt die Hilfe einer Leihmutter in Anspruch genommen. Zu seiner ersten Tochter gratulierten ihm Stars wie Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, John Mayer und Amy Schumer.