Andreas Schmied dreht für Amazon die Horrorserie "Mandy"

Regisseur Andreas Schmied widmet sich dem Horrorgenre

Der österreichische Regisseur Andreas Schmied ("Love Machine") widmet sich für sein neuestes Projekt dem Horrorgenre: Für den Streaminganbieter Amazon Prime Video dreht er gemeinsam mit Franziska Meyer-Price aktuell in Wien die Serie "Mandy und die Mächte des Bösen". Die Titelfigur (Eli Riccardi) muss sich dabei in einem Wohnkomplex gegen okkulte Rituale und grausame Dämonen zur Wehr setzen, hieß es in einer Ankündigung.

Das Drehbuch für die acht Episoden, die sich auch bei Comedyelementen bedienen, stammt von Elisabeth Schmied. Neben Riccardi stehen derzeit auch Rebecca Immanuel als Mandys Mutter sowie Michael Pink, der den Dämon Nuksi gibt, vor der Kamera. Die Serie soll Ende des Jahres abrufbar sein.