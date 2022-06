Amira Pocher: Habe meinen Ehemann bis heute nicht gegoogelt

Amira Pocher gibt sich ganz unwissend

Moderatorin und Podcasterin Amira Pocher (29) hat ihren Ehemann Oliver Pocher (44) nach eigenen Worten bis heute nicht gegoogelt. Als sie den Komiker und Entertainer kennenlernte, habe sie zwar gewusst, wer er sei, sagte sie am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". "Allerdings wusste meine beste Freundin viel mehr über ihn als ich. Und sie fing an, mir irgendwelche Artikel zu schicken. Der habe doch dieses und jenes gemacht. 'Amira, pass auf!'" warnte sie mich."

Sie habe ihrer Freundin daraufhin nahegelegt, damit aufzuhören. "Ich wollte ihn einfach neutral kennenlernen", sagte sie. Amira Pocher war im Frühjahr in der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen, wo sie Vierte wurde.