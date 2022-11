Alice Diops "Saint Omer" gewinnt Genfer Filmfestival

Alice Diops Film wurde ausgezeichnet

Am Geneva International Film Festival (GIFF) ist Samstagabend Alice Diops französisches Gerichtsdrama "Saint Omer" als bester Spielfilm ausgezeichnet worden. "Saint Omer" erzählt die Geschichte einer jungen Romanautorin, die einer Gerichtsverhandlung gegen eine Mutter beiwohnt, die ihre 15 Monate alte Tochter getötet hat. Die 28. Ausgabe des GIFFs zog heuer mehr als 35.000 Interessierte an - ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr.