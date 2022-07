"Älter werden war noch nie süßer": Diane Krugers Geburtstag

Diane Kruger genoss ihren Geburtstag

Schauspielerin Diane Kruger hat Fotos von ihrem 46. Geburtstag mit Partner Norman Reedus und der gemeinsamen Tochter geteilt. "Älter zu werden war noch nie süßer", schrieb der Filmstar ("Inglourious Basterds", "Aus dem Nichts") dazu am Montag (Ortszeit) auf Instagram. Auf einem Bild schaut Reedus ("The Walking Dead") Kruger dabei zu, wie sie die Geburtstagskerzen ausbläst. Auf einem zweiten Foto steckt die Schauspielerin mitten in einer innigen Umarmung mit einem Mädchen.

Dabei dürfte es sich allem Anschein nach um ihre dreijährige Tochter handeln. "Danke für all die Glückwünsche", schrieb Kruger dazu.

Die Schauspielerin, gebürtig Diane Heidkrüger, stammt aus der Nähe von Hildesheim in Deutschland. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 2004 mit dem Film "Troja". Ihr neuester Film, der Agententhriller "The 355", erschien im Jänner.