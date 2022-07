ORF-"Sommerkabarett" startet mit "Salzburger Stier" in heurige Saison

Das ORF-"Sommerkabarett" startet heuer mit dem "Salzburger Stier" im Doppelpack in die Saison. So ist am Dienstag, 12. Juli, um 23.20 Uhr die bereits im Mai im deutschen Lindau abgehaltene Eröffnungsgala des renommierten Kabarettpreises in ORF 1 zu sehen. Am 19. Juli folgt um 22 Uhr der Preisträgerabend, an dem bekanntlich Omar Sarsam geehrt wurde.

In unregelmäßigen Abständen werden anschließend verschiedene Kabarettistinnen und Kabarettisten mit ihren Programmen vor den Vorhang geholt. So etwa Severin Gröbner mit "Servus Piefke" (26. Juli), Caroline Athanasiadis mit "Tzatziki im 3/4-Takt" (29. Juli), Michael Mittermaier mit "Lucky Punch" (5. August), Malarina mit "Serben sterben langsam" (12. August) oder auch Gernot Kulis mit "Herkulis" zum Abschluss am 2. September.