"Seinfeld"-Schauspielerin Rae Allen gestorben

Die aus Serien wie "Seinfeld" und "Die Sopranos" bekannte US-Schauspielerin Rae Allen ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 95 Jahren im Schlaf gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf ihren Manager.

Die 1926 in New York als Raffaella Julia Theresa Abruzzo geborene Schauspielerin begann ihre Karriere auf Theaterbühnen. Sie bekam dann auch Rollen in Filmen und Fernsehserien, etwa "Remington Steele", "Seinfeld", "Grey"s Anatomy" und "Die Sopranos". Allen wurde unter anderem mit einem Tony-Theaterpreis ausgezeichnet.