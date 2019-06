Alain und Léonard sind zusammen erfolgreich geworden: Léonard ist Schriftsteller, Alain sein Verleger. Sie haben schöne und engagierte Frauen. Doch Léonard lehnt eines Tages ein Manuskript seines Freundes ab. Der Bohemien-Autor ist tief gekränkt. Sein Stil passt nicht mehr in die Zeit? - Aber das gilt dann wohl ebenso für den Verleger. Beide haben sich in einen Kokon aus lieb gewonnenen Gewohnheiten eingesponnen - auch in ihren Beziehungen.