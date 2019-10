Die katholische Kirche ist 1519 in Aufruhr. Auch in Zürich sind immer mehr Menschen mit der Kirchenpolitik unzufrieden. Witwe Anna Reinhart hat vor deren Vertretern und ihren Strafen Angst. Der neue Priester im Züricher Großmünster prangert die etablierte Kirche an. Sein Name ist Huldrych Zwingli. Er wettert gegen Ablasshandel und versucht reine Nächstenliebe zu leben. Anna kommt dem Reformator näher, der dabei ist, eine Revolution anzuzetteln.