Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Marcello Fondato

Marcello Fondato Darsteller: Terence Hill / Bud Spencer

Weil die Schlägertruppe von Donald Pleasence ihren neuen Strandbuggy demoliert hat, lassen Bud Spencer und Terence Hill die Fäuste sprechen.

Inhaltsverzeichnis:





„Zwei wie Pech und Schwefel“ [Trailer]

Zwei wie Pech und Schwefel (1974) © Video: Columbia Pictures / YouTube





Inhaltsangabe von „Zwei wie Pech und Schwefel“ (1974) – worum es in dem Film geht?

Bei einem Rallycross-Rennen stehen sich die alten Rivalen Ben (Bud Spencer) und Kid (Terence Hill) erneut gegenüber. Beide wollen sie den Hauptpreis abstauben – einen knallroten Strandbuggy der Marke Puma mit gelbem Verdeck. Während dem Bewerb lassen sie ihre Konkurrenten wörtlich im Staub stehen, oder zwingen die anderen Fahrer mit waghalsigen Überholmanövern zum vorzeitigen Aufgeben. Als die Beiden jedoch exakt zeitgleich über die Zielgerade brausen, entscheidet die Jury, dass sie sich ihren Preis teilen müssen. Natürlich schmeckt das Ben und Kid eher weniger und so wollen sie bei einem Wettessen mit Bier und Würstchen in einem Freizeitpark endgültig klarmachen, wer der bessere von ihnen ist und mit dem roten Buggy nach Hause gehen darf. Plötzlich taucht der skrupellose Schlägertrupp eines Grundstücksspekulanten, genannt Doktor (Donald Pleasence), auf, der den halben Park auseinander nimmt, was die ungleichen Gesellen anfangs nur wenig stört – doch als dabei auch ihr Wagen in Flammen aufgeht, platzt ihnen der Kragen und sie setzen sich zur Wehr – mit vier Fäusten und coolen Sprüchen …





Kritik zum Film „Zwei wie Pech und Schwefel“

Bud Spencer und Terence Hill sind Kult, ihre filmgewordenen Watschenorgien erheitern auch heute noch ein Millionenpublikum. Die deutschen Synchronsprüche sind legendär – etwa wenn Bud trocken feststellt: „Nun guck ihn dir an, der hat auch nicht mehr Grips als ’n Spatz Fleisch an der Kniescheibe!“ oder verlangt: „Du wirst uns ’ne neue Hämorrhoiden-Schaukel besorgen!“