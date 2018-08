Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Birgit Bergmann / Steffi Franz / Oliver Werani

Birgit Bergmann / Steffi Franz / Oliver Werani Webseite: http://zuebenererde.at/

Wie leben Obdachlose in Wien? Von Tag zu Tag. Von Jahreszeit zu Jahreszeit. Ein ganzes Jahr haben die Filmemacher Wohnungslose in der Donaumetropole begleitet. Jeder hat seine Überlebensstrategie. Träume? Auch für diese bleibt manchmal Zeit. Besonders im Winter sind die Obdachlosen aber auch auf Hilfe angewiesen. Ein Netz von Institutionen bemüht sich um diese "Klienten". Der soziale urbane Raum erscheint so aus der Sicht der Verlierer.