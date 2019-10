Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Ruben Fleischer

Regie: Ruben Fleischer
Darsteller: Emma Stone / Jesse Eisenberg / Woody Harrelson

Filmstart: 07.11.2019

Wichita, Little Rock, Columbus und Tallahassee schlagen sich weiterhin tapfer durch die Zombieapokalypse - doch das hat nicht nur Nachteile. So macht es sich das Quartett in dem verwaisten Weißen Haus gemütlich. Eines Tages lernt Little Rock den Kiffer Berkeley kennen und brennt mit ihm durch. Nachdem Wichita die anderen überredet hat, macht sich die Truppe auf die Suche nach Little Rock - doch auf ihrem Weg treffen sie nicht nur Zombies.