Zerschlag mein Herz

Ein Roma-Junge muss sich gegen seinen despotischen Onkel behaupten, der mit einem Mädchen eine Zwangsehe eingehen will.

Pepe arbeitet in Wien für seinen Onkel und Mafiaboss Rocky. Der 17-jährige geht betteln und gibt Rocky das Geld. Dann reist Marcela aus der Slowakei an. Die 15-jährige soll ebenfalls für Rocky arbeiten, weil ihr Vater Schulden bei ihm hat. Pepe verliebt sich in das hübsche junge Mädchen. Doch Rocky hat andere Pläne: Er will sie auf den Strich schicken. Doch dann versucht er sie in eine Ehe mit ihm zu zwingen. Pepe ist außer Rand und Band.