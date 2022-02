Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Günay Günaydin

Günay Günaydin Darsteller: Cezmi Baskin / Ceyda Olguner / Cem Kilic

Cezmi Baskin / Ceyda Olguner / Cem Kilic Filmstart: 03.02.2022

Türkischer Popstar wird nach einem Social-Media-Shitstorm zurück in die Realität geholt.

Berkcan (Cem Kılıç) steht an der Spitze der türkischen Popmusikwelt und genießt ein schillerndes Leben. Doch eine unvorsichtige Nachricht in den sozialen Medien später und Berkcan wird von einem handfesten „Shitstorm“ heimgesucht. Zusätzlich verdonnert ihn ein Gericht zu sechs Monaten gemeinnütziger Arbeit in einem kleinen Dorf. Dort angekommen ist Schluss mit seinem luxuriösen Lebensstil. Einzig Zeynep (Ceyda Olguner), die schöne Lehrerin des Dorfes, gibt Berkcan Hoffnung …