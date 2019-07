Jack Malik ist ein leidenschaftlicher Sänger, aber seine Songs will niemand hören. Bis er von einem Bus angefahren wird. Als er wieder zu sich kommt, scheint alles beim Alten zu sein. Aber die Erinnerung an die Songs der Beatles sind aus dem Gedächtnis aller Menschen verschwunden. Nur er kann sich noch an sie erinnern. Mit den Welthits der Beatles wird er über Nacht zum Superstar. Wie lange kann und will er die Lüge aufrechterhalten?