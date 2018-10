Warum nicht Hundefußball? - Oli ist ein Ex-Fußballprofi, der sich um den Hund der Nachbarin kümmern muss. Aus der Not heraus gründet er eine Hundepension und reißt bei der Gelegenheit die Hundetrainerin Silke auf. Diese und ihre drei Freundinnen versuchen mithilfe der Hunde ihre verzwickten Lebensprobleme zu lösen: Männer weg, Karriere weg, Männer da, aber doof - und die Vierbeiner sollen es richten. So steht es jedenfalls in den Tarot-Karten.