Marwen ist die neue Heimat von Mark Hogancamp. Der Illustrator hat sich in diese Fantasiewelt zurückgezogen, nachdem er von Hooligans fast totgeschlagen wurde. Marwen wird von Puppen bevölkert, mit deren Hilfe Hogancamp seine schlimmen Erinnerungen bewältigen und wieder zum Held werden kann. Dort wird er von starken Frauen beschützt. Doch bald muss er in die Realität zurückkehren: Der Gerichtsprozess gegen seine Peiniger steht an.