Wildes Herz

Regie: Charly Hübner / Sebastian Schultz

Webseite: https://www.neuevisionen.de/einzelfilm.php?id=1245

Filmstart: 12.04.2018

Mecklenburg ist noch nicht "im Arsch". So sehen es jedenfalls "Feine Sahne Fischfilet", eine der präsentesten Punk-Bands Deutschlands. Sie kämpfen gegen Nazis, die Leere in den Wohnungen und den Köpfen und für einen neuen Heimatbegriff im Osten. Frontmann Jan "Monchi" Gorkow führt die Truppe an, die auch schon vom Verfassungsschutz überwacht wurde. "Monchi" erzählt, wie es ist im Osten, und wie es sein könnte: freier, toleranter, liebevoller.