Für Steve und Carola läuft eigentlich alles ganz gut: Seit fünf Jahren zusammen, vertraut, liebevoll - und doch schleicht sich ein leiser Zweifel in ihr erfolgreiches Lebensmodell zu zweit. Dieser Zweifel knallt endgültig rein, als Steves bester Freund von seiner Freundin verlassen wird. Nun will Steve Carola zurückerobern - obwohl für sie alles in Ordnung ist. Oder? Beide ergreifen bald drastische Mittel, um ihre Beziehung wieder zu beleben.