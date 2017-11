In der Zukunft herrscht Überbevölkerung, und die Regierung verbietet strikt, mehr als ein Kind zu bekommen. Doch die Settmans haben sieben Töchter. Sie wurden im Geheimen geboren und aufgezogen. Die Mädchen wurden nach den Wochentagen benannt, und dürfen nur an "ihrem" Tag das Haus verlassen. Dabei müssen sie gleich aussehen und sich für die gleiche Person ausgeben. An einem Montag jedoch bleibt Monday weg. Die ganze Familie gerät in Gefahr.