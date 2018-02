Wendy 2 - Freundschaft für immer

Der Reiterhof Rosenborg von Wendys Oma ist in Gefahr! Das junge Mädchen will deswegen einen Reitwettbewerb gewinnen. Doch ihr altes Pferd Dixie ist nicht zum Springen aufgelegt. Als das Turnierpferd Penny auf Rosenborg Zuflucht findet, scheint die Sache klar: Wendy will mit Penny beim Turnier antreten. Doch das neue Pferd ist traumatisiert und muss erst geheilt werden. Zudem will Wendy auch Dixie nicht vernachlässigen. Schafft sie den Spagat?