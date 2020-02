In einem Haus mitten in der isländischen Idylle verarbeitet ein Polizist den Tod seiner Frau nur schwer. Kurz zuvor kam sie bei einem Autounfall ums Leben. Als er eine Schachtel mit ihren Sachen durchsucht, kommt ihm der Verdacht, dass seine verstorbene Frau eine Affäre hatte. Bei seiner obsessiven Suche nach Antworten zu Ereignissen, die in der Vergangenheit liegen, vernachlässigt er die Beziehung zu seinen Nächsten in der Gegenwart.