Nachdem Mel Gibson Ende der 2000er-Jahre nach einem Unfall die Gedanken von Frauen hören konnte (Was Frauen wollen), kommt Taraji P. Henson in diesem Film ob eines Zaubertranks in den „Genuss“ der männlichen Gedanken. Segen oder Fluch?

Die Männer schanzen sich gegenseitig die begehrten Posten zu, Sportmanagerin Ali Davis (Taraji P. Henson) schaut in die Röhre – dabei ist sie smart und erfolgreich. Verzweifelt greift sie nach einem Strohhalm: Voodoo! Und als sie aus der Bewusstlosigkeit aufwacht, kann sie plötzlich die Gedanken von allen Männern in der Umgebung hören. Was für eine Waffe! Nun will sie auch mitspielen im „Boys Club“ – und es den ganzen Hornochsen mit ihrer neuen Gabe einmal so richtig zeigen.