Fernanda Valadez erzählt in ihrem beeindruckenden Spielfilmdebüt von der emotionalen Suche einer Mutter nach ihrem Sohn in der mexikanischen Todeszone.

Zentral-Mexiko: Zusammen mit einem Freund begibt sich der Teenager Jesús (Juan Jesús Varela) mit dem Bus 670 in Richtung der US-amerikanischen Grenze, durch deren riskante Überquerung sich viele Mexikaner ein besseres Leben versprechen. Als mehrere Monate später die Leiche des Freundes auftaucht und auch von Jesús jegliches Lebenszeichen fehlt, ist seine Mutter Magdalena (Mercedes Hernández) trotz aller Warnungen nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben und macht sich auf die Suche nach ihrem Sohn. Ihre Reise führt in die Todeszone Nord-Mexikos, einem der gefährlichsten Orte der Welt. Im Niemandsland begegnet sie vielen, die ihr Schicksal teilen, denn was mit Jesús passiert ist, ist längst kein Einzelfall. Schritt für Schritt kommt sie der Wahrheit näher …